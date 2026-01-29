Gobierno argentino declara la emergencia ígnea ante el fuego que no amaina en la Patagonia

"Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa", informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de la red social X.

La medida se tomó tras el pedido de los gobernadores patagónicos que, el pasado martes, expresaron que "la magnitud de los incendios" exige "herramientas excepcionales" y mientras se llevan a cabo las negociaciones del Gobierno nacional con los mandatarios provinciales por las iniciativas que el oficialismo busca impulsar en el Congreso este febrero, como la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil.

El Gobierno nacional destinó este jueves más de 100.800 millones de pesos (aproximadamente 68,8 millones de dólares) a las asociaciones de bomberos voluntarios que combaten los incendios.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, dispone la transferencia de fondos del Ministerio de Seguridad Nacional a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la zona, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios.

Según el texto oficial, el dinero tendrá como destino "la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

En el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, 20.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación han sido alcanzadas por incendios atribuidos a la caída de un rayo en diciembre pasado y que bomberos y brigadistas no logran contener en su avance hacia zonas residenciales aledañas.

Unos 200 kilómetros más al sur, un incendio en un sector boscoso conocido como Puerto Patriada superó en los últimos días la cifra de 23.000 hectáreas quemadas y afectó numerosos hogares en las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo.

En la zona de El Turbio, también en Chubut, otras 3.000 hectáreas se quemaron desde comienzos de 2026.

En la provincia de Santa Cruz se quemaron desde finales de diciembre de 2025 unas 700 hectáreas por causa de una fogata mal apagada, y en Río Negro, otras 3.000 hectáreas fueron afectadas por una quema de pastizales que inició de manera controlada por parte de productores agropecuarios pero se extendió mucho más allá de lo esperado.

Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que, en paralelo a las condiciones climáticas actuales, las decisiones presupuestarias y estratégicas del Gobierno del presidente Javier Milei han provocado retrasos en la lucha temprana contra el fuego.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advirtió en diálogo con EFE que el Ejecutivo gastó en el último año solo el 75 % del presupuesto destinado al manejo del fuego y que los fondos nacionales aprobados por el Congreso para prevenir y combatir incendios forestales fueron recortados en un 71 % en 2026.

"Los legisladores que representan a las provincias afectadas por los incendios aprobaron esas reducciones por un acuerdo global con el Gobierno", subrayó Nápoli.

Según difundió la prensa local, el Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman a los 600.000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el diario Tiempo Argentino tras acceder a las actas oficiales de las partidas.