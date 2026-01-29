Macron subraya a Fico la necesidad de "mayor unidad" para "despertar estratégico" en la UE

"Un despertar estratégico. Se necesita mayor unidad y solidaridad para garantizar nuestra independencia europea", manifestó Macron en un mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía de su encuentro con Fico.

Ese fue, explicó, el objetivo del intercambio que tuvo en París con el primer ministro eslovaco.

"Nuestra agenda europea y bilateral debe permitirnos acelerar en lo esencial: la energía, la competitividad, la defensa, pero también la protección de nuestras democracias, basadas en los valores de la Unión Europea", añadió el jefe de Estado francés.

Macron acuñó la expresión "despertar estratégico" en una declaración la víspera en el Palacio del Elíseo junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, para reiterar la solidaridad de Francia ante las ansias de los Estados Unidos de Donald Trump de hacerse con la isla ártica.

"Los acontecimientos recientes confirman que la situación en Groenlandia constituye una llamada de atención al despertar estratégico para toda Europa", afirmó Macron, quien enumeró las cuestiones estratégicas a las que Europa, según él, debe prestar más atención para reafirmar la soberanía europea.

Citó, en concreto, la contribución europea "a la seguridad del Ártico, la lucha contra la injerencia extranjera y la desinformación en la lucha contra el cambio climático, y en una asociación privilegiada para el desarrollo sostenible y la reducción de las dependencias estratégicas".