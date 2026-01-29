Más de 25.000 agricultores españoles protestan contra el acuerdo comercial UE-Mercosur

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA valoraron la "gran respuesta" del campo español contra lo que consideran competencia desigual de los artículos agropecuarios del Mercosur por no tener que cumplir las mismas exigencias de producción que los europeos.

Esas organizaciones habían convocado protestas en 30 de las 50 provincias españolas, aunque la lluvia obligó a cancelar la movilización en Madrid y Sevilla.

Los manifestantes se concentraron en varias localidades y también en una docena de carreteras en las regiones de Asturias, Murcia y La Rioja, con algunos cortes viarios que afectan a la circulación de automóviles.

En la isla mediterránea de Mallorca, numerosos profesionales del campo y 130 tractores salieron a las calles de Palma, la capital insular, y la población de Ariany.

En las Canarias, el otro archipiélago español (océano Atlántico), representantes del sector del plátano se concentraron enfrente de la representación del Gobierno español, según informó la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Los productores de Cantabria llegaron hasta las puertas del Parlamento regional y de las oficinas del Ejecutivo central, donde se vivieron momentos de tensión; mientras en Castilla y León se movilizaron más de 2.500 tractores, lo que congestionó el tránsito de varias ciudades.

En Castilla-La Mancha, en el centro del país, numerosos tractores tomaron las calles de Toledo, la capital de la región, para exigir que no haya "más mentiras" de las administraciones públicas sobre la PAC y el Mercosur.

Y en la Comunidad Valenciana, en el este, hasta 200 tractores y más de 2.000 personas recorrieron la ciudad de Valencia en una protesta que dejó imágenes como ganaderos disfrazados de vacas "hormonadas", en alusión al riesgo de que el acuerdo con el Mercosur permita que ese tipo de carne entre en Europa, según denuncian.

Los agricultores y ganaderos de Galicia (noroeste) también participaron en ciudades como Lugo, mientras que los de Murcia (sur) protagonizaron cortes de carreteras y repartieron hortalizas entre la ciudadanía en señal de protesta.

En el País Vasco (norte), decenas de tractores llevaron hasta Bilbao las quejas del campo y la ganadería al toque de bocina.

La UE y el Mercosur firmaron el acuerdo de libre comercio en Asunción el pasado 17 de enero, tras 26 años de negociaciones. No obstante, el 21 de enero el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.