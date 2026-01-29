Régimen del ayatolá advierte con “respuesta aplastante” tras amenaza de intervención militar de EE.UU.

Pese a lo incendiario de las declaraciones, los diplomáticos siguen trabajando. Turquía se ofreció como mediador de la crisis.

A la presión militar de Estados Unidos, que tiene en el Golfo 10 buques de guerra tras la llegada a la zona del portaviones “USS Abraham Lincoln” , se suma la presión económica de la UE.

El bloque de los 27 podría incluir este jueves a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de organizaciones “terroristas”, con las consiguientes sanciones y congelamiento de activos.

Despliegue militar iraní

“Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal”, dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, refiriéndose a la represión que el poder iraní desató contra los manifestantes antirrégimen a inicios de año, y que según varias oenegés dejaron miles de muertos.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó ayer que las fuerzas de su país tienen “el dedo en el gatillo” , y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

“Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque”, dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

Estrecho de Ormuz

Ayer, Mohammad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que “la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz”. “Si el enemigo viene con un espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática”, apunta el rotativo.

Todo ello en respuesta a las declaraciones el miércoles del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que “se acaba el tiempo” para negociar con Teherán sobre su programa nuclear.

El dirigente republicano dijo que si no hay tal negociación, su país atacará Irán, como ya hiciera el 22 de junio golpeando tres instalaciones nucleares, y esta vez “será mucho peor”.