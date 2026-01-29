Trump levanta parcialmente su embargo petrolero a Venezuela tras apertura en nueva ley

La relación entre los dos países dio un vuelco luego que el presidente Donald Trump ordenara un bombardeo a Caracas el 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder y comenzó los acercamientos con Washington.

Rodríguez y Trump volvieron a hablar el jueves. El levantamiento de las restricciones aéreas ocupó buena parte de la agenda, pero también, según la mandataria, se discutieron nuevas inversiones.

“Estamos dando pasos históricos (...), estamos dando pasos importantes”, dijo Rodríguez ante seguidores al término de una marcha organizada por el chavismo con trabajadores petroleros para celebrar la aprobación de la ley.

La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos.

Poco después de su aprobación, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización del embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

Y la industria terminó golpeada por las sanciones, pero también por años de desinversión, corrupción y malos manejos.

Llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios en 2025, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.

La flexibilización

El Tesoro precisó que Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido “a la jurisdicción de Estados Unidos”.

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

No autoriza ningún tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También hay restricciones sobre China.

Toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington, indicó el texto.

Rodríguez mencionó en la marcha la llamada con Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, “en el marco de la agenda de trabajo”.

Trump anunció su decisión de “abrir todo el espacio aéreo comercial”, cerrado durante el despliegue militar del año pasado.

También anunció la reanudación de los vuelos entre ambos países, que cesaron en 2019.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”, aseguró.

American Airlines informó poco después de que iba a preparar la reanudación de sus vuelos con Venezuela.

“Después del sufrimiento”

La Asamblea Nacional aprobó la reforma por unanimidad. El texto fue entregado a Rodríguez en la marcha y debe ahora promulgarla.

“Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, expresó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de esta ley “para la historia, para el futuro”.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas.

La reforma fue propuesta por la propia presidenta, a quien Trump ha calificado de “formidable”.

Después de derrocar a Maduro, el republicano dijo que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela.

La reforma aprobada echa por tierra el modelo impulsado por Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana.

Fin del modelo Chávez

La ley de Chávez en 2006 establecía un amplio control estatal sobre la industria petrolera donde los privados tenían acceso al negocio petrolero a través de un modelo de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.

El nuevo texto autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autoriza la transferencia de sus activos a privados.

Expertos advierten no obstante la discrecionalidad y potestad del Ejecutivo.

El chavismo tiene el interés de que privados operen en lo que han llamado “campos verdes”, yacimientos vírgenes no explorados.

El instrumento sustituye los impuestos aplicados al sector por una única contribución de hasta 15% sobre los ingresos brutos de la actividad.

Establece igualmente regalías máximas de 30% sobre ingresos, aunque el Ejecutivo determinará los márgenes específicos en cada contrato, según las condiciones del proyecto.