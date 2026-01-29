Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad

"Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.

En su mensaje, el presidente ucraniano calificó de "importantes" las declaraciones de Trump sobre "la posibilidad de proporcionar seguridad para Kiev y otras ciudades ucranianas durante este periodo de invierno extremo", sin aludir en ningún momento a Rusia de manera directa.

Zelenski señaló que el suministro eléctrico es básico para la vida y agradeció los esfuerzos de los aliados de Ucrania a la hora de ayudar a proteger a la población civil.

Además, agregó que el asunto había sido abordado durante las reuniones trilaterales que tuvieron lugar el fin de semana pasado en Abu Dabi con delegaciones de EE.UU. y de Rusia, sin especificar más detalles.

Poco antes, Trump, había asegurado que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región.

"Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí", aseguró el presidente durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump dijo que "mucha gente" le había aconsejado no llamar a su homólogo ruso por si era una "pérdida de tiempo", pero celebró que Putin respondiera positivamente, aunque no dio más detalles acerca de la llamada.

"Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", consideró.

Ni Trump ni Zelenski dieron detalles sobre cuándo entraría en vigor el supuesto alto el fuego sobre las infraestructuras energéticas ucranianas.

Las autoridades de Kiev informaron el jueves por la tarde de un ataque ruso con drones contra la ciudad de Krivi Rig, en la que resultaron dañados edificios de viviendas y se registraron incendios.

El miércoles, Zelenski advirtió en su discurso nocturno a la nación de que Rusia prepara nuevos ataques masivos, justo cuando se espera que las temperaturas vuelvan a rondar los 20 grados negativos este fin de semana en Kiev y otras regiones de Ucrania y cuando millones de ucranianos sólo disponen de pocas horas de electricidad al día debido a los daños sufridos por el sistema energético.