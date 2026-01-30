ACNUR: las inundaciones en Mozambique provocan una crisis de 400.000 desplazados

Este éxodo se suma al antes causado por el conflicto en el norte del país, donde actúan grupos armados de corte yihadista, por lo que el número de desplazados en Mozambique asciende a unas 700.000 personas, agregó Creach en rueda de prensa telemática desde Xai-Xai, capital de la provincia de Gaza, la más afectada por las crecidas.

"Muchos nos ha contado que estuvieron esperando horas, sino días, en los tejados de sus casas", describió el representante de ACNUR.

Creach recordó que, para algunas personas, esta es la tercera gran inundación que sufren en 15 años y "en cada ocasión han perdido la señal de cobertura, sus casas, sus pertenencias, sus medios de vida y las tierras de cultivo han sido gravemente dañadas".

Por su parte, el director de la preparación y la respuesta ante emergencias del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ross Smith, incidió en la dificultades de acceso que están sufriendo para atender a los afectados.

En conexión telemática desde Roma, Smith subrayó que más de 1.500 kilómetros de carreteras han quedado "completamente inutilizables" y han tenido que valerse de aviones, helicópteros y vehículos anfibios de la ONU para alcanzar a los afectados.

También añadió que este desastre climático les está obligando a destinar al sur y centro de Mozambique alimentos y recursos pensados para los afectados por el conflicto en el norte.

"Actualmente estamos muy limitados en cuanto a recursos (...) Así que esto pone nuestra operación en el norte de Mozambique bajo mucha presión", alertó el responsable de emergencias del PMA.

Smith recordó que el PMA cuenta con un 40 % menos de fondos disponibles respecto a hace un año y "eso está realmente poniendo a prueba nuestra capacidad de dar una respuesta a gran escala en lugares como Mozambique".

Según el Instituto Nacional de Gestión de Desastres de Mozambique (INGD) al menos 146 personas han muerto y casi 821.000 se han visto afectadas por las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en el país desde el pasado octubre.

Este país del sureste de África se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.