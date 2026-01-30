Asfura rompe tradición en oficinas públicas de Honduras y pide colocar mensaje de Gandhi

La disposición del presidente fue confirmada este viernes por el portavoz de la Presidencia, José Argueta, quien dijo que Asfura instruyó a secretarios de Estado, gerentes, directores y subdirectores de todas las entidades públicas a no exhibir su imagen en los despachos.

En su lugar, deberán según Argueta, difundir el párrafo: "Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar"

El jefe del Ejecutivo también pidió a sus funcionarios actuar con humildad en el ejercicio de sus cargos.

Tradicionalmente, con la llegada de un nuevo presidente, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo colocan en sus oficinas una fotografía oficial, generalmente en plano medio y con la banda presidencial -de dos franjas azules y una blanca al centro- destacando el escudo nacional finamente bordado.

Asfura también exigió eliminar mensajes publicitarios en las obras ejecutadas por su Gobierno, una práctica común entre los mandatarios desde el retorno a la democracia en 1982, cuando el 27 de enero de ese año asumió la Presidencia Roberto Suazo Córdova, del hoy opositor Partido Liberal de Honduras.

Esta postura no es nueva en la trayectoria del actual mandatario. Durante sus dos períodos como alcalde de la capital hondureña, entre 2014 y 2022, Asfura evitó realizar ceremonias de inauguración y no colocó placas conmemorativas en las obras de infraestructura ejecutadas por la administración municipal.

El presidente asumió el cargo en una ceremonia sencilla celebrada en el Congreso Nacional (Parlamento), a la que no invitó presidentes ni jefes de Estado y de Gobierno de ningún país, por razones de "austeridad".

Tradicionalmente los presidentes han asumido el poder en un estadio de Tegucigalpa con capacidad para 40.000 personas, con mucho protocolo.