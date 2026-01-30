Exjefe de campaña del correísmo dice que movió dinero desde Venezuela por orden de Correa

"Yo he venido a dar la versión sobre el caso 'Caja Chica' porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a la salida del Ministerio Público sin dar más detalles sobre la operación.

En el caso denominado como 'Caja Chica', la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros del partido Revolución Ciudadana, por un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

En el marco de esa investigación, agentes fiscales y policiales allanaron el miércoles la vivienda de González, quien denunció que todo respondía a una "persecución política", y negó de forma tajante cualquier financiamiento irregular, ni de "Venezuela ni de ningún cartel", al partido del que era presidenta hasta hace unas semanas.

Santiago Díaz fue el jefe de la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz, en 2023, proceso electoral en el que ganó el actual mandatario, Daniel Noboa.

Posteriormente fue elegido como asambleísta, pero fue suspendido de su cargo en julio después de que fue detenido por denuncia en la que se lo señalaba como presunto autor de la violación de una niña.

Este viernes, González dijo que el caso 'Caja Chica' era "forjado" por Noboa; el fiscal general, Carlos Alarcón, y por el exasambleísta y exabogado de Correa Fausto Jarrín, quien es colaborador del Gobierno.

"Fausto Jarrín se reunió el miércoles en la cárcel cuatro con Santiago Díaz", mencionó González en un video que subió a su cuenta de la red social X.

"Santiago Díaz dice haber sido militante pero estar profundamente resentido con la Revolución Ciudadana porque lo hemos dejado solo. ¿Lo hemos dejado solo? Sí. Yo lo expulsé del partido porque está acusado de haber violado a una niña", añadió la excandidata presidencial.

"Además, tiene un proceso por lavado de activos. ¿A qué les suena a ustedes todo esto? A que seguramente ya pactó con el Gobierno para que le den mejoras penitenciarias o impunidad y a cambio destrozar o echar lodo con ventilador a la Revolución Ciudadana y así lo está haciendo. Pero nosotros seguiremos resistiendo, nos asiste la verdad y el cariño del pueblo ecuatoriano", mencionó.

Correa, por su parte, indicó que Díaz no aportó ni "una sola prueba" en su versión y que la familia de él los había amenazado con esto si no lo ayudaban.

Díaz, González, Arauz y otros miembros del correísmo también fueron denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el manejo de las cuentas de campaña de esas mismas elecciones. Está previsto que el próximo 18 de febrero se realice una audiencia de pruebas y alegatos en este caso.