Fiscalía paraguaya registra ONG española en investigación por presunta explotación laboral

La Fundación Rehabilitación para Marginados (Remar) es investigada desde el año pasado a raíz de una denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) por presuntas "irregularidades administrativas" e "indicios de una posible situación de trata de personas con fines de explotación laboral" entre sus atendidos, dijo a EFE la fiscal del caso, Carina Sánchez.

Como parte del proceso, explicó la funcionaria, la Fiscalía encabezó este viernes un operativo de registro a la sede de Remar en la ciudad de Fernando de la Mora (centro) y otros dos locales de la organización en las localidades de Emboscada e Itaguá, que albergan a más de 100 personas, con el objetivo de "verificar" la denuncia, recabar documentos, y determinar si se configura o no el delito.

Sánchez explicó que la denuncia señala que las presuntas víctimas “estarían siendo captadas con el fin de ser supuestamente rehabilitadas” mediante “terapias ocupacionales”, pero que luego serían encargadas de trabajos como carpintería, construcción u otros, sin recibir —según la denuncia— “ninguna remuneración”.

El encargado de Comunicación de Remar en Paraguay, Alexandre Cyrino, aseguró en entrevista a EFE que esa organización está "cumpliendo toda la ley" y que en su acta de constitución se estableció que las personas en rehabilitación pueden encargarse de ciertas labores.

"Nosotros no estamos contra ninguna actividad del Estado", afirmó Cyrino sobre el registro por parte de la Fiscalía, quien consideró que se trata de "una situación que no tiene sentido".

El portavoz indicó que Remar tiene convenios de cooperación con el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaria Nacional de Bienes lncautados y Comisados (Senabico), entre otras instituciones, para programas de rehabilitación.

Remar es una organización sin fines de lucro que surgió en la ciudad española de Vitoria en 1982, funciona en Paraguay desde 1997 y actualmente acoge a un promedio de 300 personas en 11 sedes, detalló Cyrino.