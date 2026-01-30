Israel anuncia cuándo abrirán el paso de Rafah para ingresos de gazatíes

El puesto de Rafah es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel. Está situado en la parte controlada por el ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre tras más de dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

“En conformidad con el acuerdo de alto el fuego y la directriz política, el paso de Rafah abrirá este domingo en ambos sentidos, para permitir un movimiento de personas únicamente”, indicó en un comunicado el COGAT, el organismo del ministerio israelí de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

“La salida de la Franja de Gaza y la entrada en ésta, por medio del paso de Rafah, se autorizará en coordinación con Egipto” , previa autorización de seguridad de Israel, “y bajo supervisión de la misión de la UE”, puntualizó el COGAT.

Solo se permitirá el regreso de los palestinos “que abandonaron Gaza durante la guerra”, precisó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Misión de la Unión Europea

La misión de la UE se encargará de la identificación y filtrado al cruzar Rafah y el aparato de seguridad israelí completará la supervisión en un corredor situado “en una zona bajo control” del ejército, precisa el organismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los palestinos de Gaza, la ONU y numerosas oenegés esperan con impaciencia la reapertura de este puesto fronterizo para paliar la situación humanitaria en el territorio.

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llamó este viernes en un comunicado a “mejorar urgentemente la dramática situación humanitaria en Gaza”.

Lea más: “El antisemitismo no tiene lugar”: El contundente llamado a la memoria del embajador de Israel

Reclamos de Hamás

El anuncio de Israel está lejos de satisfacer las demandas del grupo palestino Hamás y de la ONU.

Una decena de países, entre ellos Francia, Canadá y el Reino Unido, instaron el miércoles a Israel a permitir la entrada “sin trabas” de ayuda humanitaria a Gaza.

La tregua es débil, como ha quedado patente hoy, cuando el ejército israelí anunció haber llevado a cabo ataques aéreos en Rafah y “eliminado a tres terroristas” que salieron de un túnel en el sur de la Franja de Gaza.