“El antisemitismo no tiene lugar”: El contundente llamado a la memoria del embajador de Israel

Representantes diplomáticos y del Gobierno paraguayo se unieron en un compromiso por la verdad y la paz, destacando la asunción de responsabilidad histórica por parte de Alemania.

El tono de la conmemoración estuvo marcado por la contundencia. El embajador de Israel, Amit Mekel, fue enfático al señalar que recordar el Holocausto no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una “responsabilidad en el presente”.

Según Mekel, esta tarea se ha vuelto aún más imperativa tras los ataques sufridos por Israel el 7 de octubre de 2023, los cuales calificó como uno de los más brutales en la historia reciente del pueblo judío.

“El antisemitismo no tiene lugar en nuestras sociedades... No comienza con la violencia, comienza con palabras, con mensajes de odio, con mentiras que se repiten y con la indiferencia”, advirtió el diplomático.

¿Qué fue el Holocausto y por qué el 27 de enero?

El Holocausto fue el asesinato sistemático y organizado de seis millones de judíos, además de millones de otras víctimas inocentes —personas con discapacidad, disidentes políticos y prisioneros de guerra— a manos del régimen nazi.

Este acontecimiento se describe no solo como un crimen contra un pueblo, sino como una “herida profunda en la conciencia de toda la humanidad”.

Cada 27 de enero se conmemora este día por ser la fecha en que, en 1945, se produjo la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz se mantiene hoy como el símbolo más emblemático de la maquinaria de exterminio nazi, y su recuerdo sirve para mantener la vigilancia frente a la intolerancia.

Uno de los momentos más significativos del acto fue la intervención del embajador de Alemania, Gordon Kricke, quien reafirmó el compromiso de su nación con la reparación moral y la justicia.

Kricke destacó que el Holocausto fue un intento organizado de exterminar a toda una comunidad y que su país asume con determinación las consecuencias de ese pasado.

“Como representante del gobierno de Alemania, quiero enfatizar que mi país ha asumido con seriedad y determinación su responsabilidad en relación con los crímenes perpetrados por los nazis... Alemania se compromete no solo a recordar, sino también a trabajar incansablemente para que las relaciones puras se desarrollen y nunca olviden”, declaró Kricke.

Rubén Ramírez, Ministro de Relaciones Exteriores resaltó el valor del reconocimiento alemán y la importancia de la educación. “Cuando las voces de los sobrevivientes ya no pueden escucharse directamente, recaerá en los jóvenes transmitir la verdad histórica que impida la reiteración de atrocidades”, afirmó.

Mediante un video, Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel se hizo presente en el acto. A través de un mensaje grabado, instó a la prevención temprana. “Deberíamos recordar siempre el Holocausto... detener las cosas malas cuando son pequeñas, porque si no lo haces, se extienden y envenenan a toda la humanidad”, refirió al tiempo de agradecer el constante apoyo de Paraguay a Israel.

La recordación dejó un mensaje de “Nunca Más que requiere acción constante y vigilancia. El odio no pertenece exclusivamente a los libros de historia; se manifiesta en la indiferencia y el silencio ante la discriminación actual.

Honrar a las víctimas hoy significa convertir la memoria en una herramienta educativa que proteja la dignidad humana y detenga el avance de cualquier forma de fanatismo antes de que sea demasiado tarde, sostuvieron en el acto.

La alianza entre naciones como Paraguay, Israel y Alemania en este acto demostró que el reconocimiento del error y el trabajo en favor de la paz.