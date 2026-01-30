Trump anuncia a su nominado para próximo presidente de la Reserva Federal

“Conozco a Kevin Warsh desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nunca te dejará tirado”, añadió Trump.

Warsh debe reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría.

Lea más: Trump redobla sus críticas e insiste con “bajar sustancialmente” las tasas de la Reserva Federal

Tasas de interés

Donald Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street, que esperaba su decisión con impaciencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde su regreso a la presidencia hace un año, Trump se ha enfrentado duramente con Jerome Powell, con la exigencia de que se reduzcan las tasas de interés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su última reunión esta semana, la Fed optó por mantener sin cambios los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50% a 3,75%.

Trump también buscó destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.