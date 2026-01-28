Pese a la creciente presión de Trump, Reserva Federal mantiene tasas de interés

El sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente dieron motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Reserva Federal (Fed, banco central) con el presidente Donald Trump, quien instó a bajar las tasas de interés.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50-3,75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado “signos de estabilización” mientras la actividad económica ha estado “expandiéndose a un ritmo sólido”.

El banco central estadounidense tiene un doble mandato: mantener baja la inflación y buscar el pleno empleo, principalmente aumentando o reduciendo su tasa de interés de referencia, que actúa como un impulso o un freno para la demanda.

El interés es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por ahorrar. Se mide por un porcentaje o tasa y afecta a toda la economía. La establece el banco central de un país. Se llama tasa base. Cuando un banco central reduce su tasa base, ahorrar se vuelve menos atractivo.

Disensos

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

El gobernador de la Fed Stephen Miran, junto con Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell-, respaldaron en cambio un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed aplicó recortes de un cuarto de punto en sus tres últimas reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Jerome Powell por la remodelación de la sede del banco.

Caso Cook

Powell, dijo que el caso ante la Corte Suprema sobre el intento de Donald Trump de destituir a una gobernadora del banco central podría ser el desafío legal más importante al que se haya enfrentado la institución.

“Diría que ese caso es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed”, afirmó Powell, al responder a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a Cook.

Jerome Powell, quien también ha calificado de motivada políticamente una investigación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Trump, se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que criticó su asistencia a la audiencia judicial.