Vietnam venderá yates y bolsos Birkin de magnate condenada por mayor caso de corrupción

Lan, de 69 años, fue hallada culpable en 2024 por apropiarse de unos 12.500 millones de dólares a través de depósitos bancarios en una trama que, a su vez, causó daños al país por 44.000 millones de dólares, según cifró la Fiscalía durante el proceso.

Sentenciada inicialmente a la pena capital, una reforma legislativa de 2025 permitió que el castigo fuera permutado por la cadena perpetua, mientras la Justicia brindó la posibilidad de reducir la pena si devolvía al menos el 75% de lo que defraudó.

Esta semana, el Centro de Servicios de Subastas de Activos de Ho Chi Minh indicó que el próximo 12 de febrero pondrá en subasta el yate The Reverie Saigon, propiedad de Lan desde 2018.

El precio de salida será unos 49.000 millones de dong (alrededor de 1,9 millones de dólares), indicó el miércoles el portal VNExpress.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El departamento ademas indicó que planea vender otros dos barcos que pertenecían a la magnate por un precio conjunto de 4.800 millones de dong (más de 185.000 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la Agencia de Ejecución de Sentencias Civiles de Ho Chi Minh informó el miércoles que estudia el valor de dos bolsos Hermès Birkin -cuyo precio puede alcanzar hasta cientos de miles de dólares- confiscados a Lan, entre otras exclusivas pertenencias.

De acuerdo con la investigación, Lan, que no ostentaba ningún cargo en el Banco Comercial de Saigón, el mayor banco de activos del país, se valió de testaferros y empleados para hacerse con el 91 por ciento de la entidad y luego desvió grandes sumas de dinero con unos 2.500 préstamos a empresas pantalla entre 2012 y 2022.

En el juicio se concluyó que el fraude liderado por Lan ascendía a un total de 44.000 millones de dólares, una suma muy superior a la de otros escándalos de corrupción, como el del fondo estatal malasio 1MDB (unos 4.500 millones de dólares) o el del cofundador de FTX Sam Bankman-Fried (cerca de 9.000 millones de dólares).

Las autoridades incautaron gran parte del patrimonio de Lan, incluida una propiedad ubicada en el centro de Ho Chi Minh que en octubre se convirtió en su primer activo subastado con éxito al venderse por más de 600.000 millones de dong (más de 23 millones de dólares).