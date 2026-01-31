El PP celebra el compromiso de populares europeos con transición democrática en Venezuela

En un vídeo enviado a los medios tras el final de la cumbre de líderes del PPE en la capital croata, Feijóo destacó que, en la declaración final del encuentro, Venezuela tiene "la importancia que merece".

"A petición del Partido Popular español, escuchamos a María Corina Machado en directo delante de todos los primeros ministros de la Unión Europea", dijo el líder del PP en referencia a la premio nobel de la Paz 2025, quien se conectó vía videoconferencia con una veintena de líderes conservadores de la UE.

"Volvemos a reafirmar nuestro apoyo a la transición democrática en Venezuela, así como a mantener las sanciones europeas contra la dictadura y, por supuesto, con la liberación inmediata de todos los presos políticos", señaló Feijóo.

"Precisamente hoy el régimen venezolano ha anunciado una amnistía en favor de todos los presos políticos. Si esto se concreta, nuestro trabajo está mereciendo la pena, nuestra presión internacional está funcionando”, concluyó.

La declaración del denominado "retiro de líderes" del PPE señala que "la libertad y la democracia son valores intrínsecos y sagrados que el PPE defiende más allá de la Unión, en cualquier lugar del mundo, como hemos hecho en Ucrania, Venezuela e Irán".

"Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar públicamente al pueblo venezolano. La detención de (Nicolás) Maduro es una buena noticia para los demócratas de todo el mundo. Apoyamos una transición democrática completa en Venezuela", agrega el texto.

"Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el mantenimiento de las sanciones europeas contra la dictadura", concluye el PPE.