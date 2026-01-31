Francia baja el límite permitido de cereulida tras el escándalo de las leches infantiles

"En el marco de la alerta internacional relacionada con la presencia de la toxina cereulida en un ingrediente procedente de una misma fábrica en China, que ha provocado la retirada de leche infantil en varios países, el ministerio ha decidido aplicar un umbral límite más estricto a todos los fabricantes franceses con el fin de reforzar el dispositivo de seguridad sanitaria", detalló la cartera en un comunicado.

La medida, dada a conocer en la noche del viernes, precisa que el umbral será, a partir de ahora, de 0,014 microgramos de cereulida por kilogramo, en lugar de 0,03.

Este último se basaba "en el valor más bajo disponible en la literatura científica", procedente de los trabajos del Instituto de Salud Pública de los Países Bajos (RIVM), detalló el ministerio francés, pero el nuevo umbral "permite ir aún más lejos en la protección de los lactantes".

El nuevo límite ha sido ya comunicado a los fabricantes y, en paralelo, las autoridades europeas revisan también la situación, algo sobre lo que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) deberá pronunciarse el próximo 2 de febrero, pero ya se mostró favorable a una bajada del umbral.

El escándalo afecta a empresas a nivel mundial, como Nestlé, Danone, Lactalis, Vitagermine, Granarolo o Hochdorf, que han tenido que retirar productos del mercado en Francia y en otros países.

En Francia, además, las autoridades han abierto dos investigaciones para dirimir si las leches infantiles con cereulida fueron la causa de la muerte de dos bebés.

La oenegé Foodwatch ha interpuesto también una denuncia junto a, por el momento, ocho familias afectadas.