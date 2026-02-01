Bad Bunny, Gloria Estefan y Ca7riel & Paco Amoroso triunfan en la pregala de los Grammy

Bad Bunny se alzó con el galardón a mejor interpretación de música global con 'EoO', imponiéndose a 'Cantando en el Camino' , de Ciro Hurtado, y a 'JERUSALEMA', de Angélique Kidjo, entre otros.

Este es el primer Grammy que gana el puertorriqueño en la 68 edición de estos premios, cuya gala oficial comenzará más tarde, aunque varias categorías ya fueron anunciadas durante la pregala.

Lafourcade se hizo con el premio a mejor álbum de pop latino con 'Cancionera', su décimo proyecto de estudio en el que encapsula su evolución artística y personal.

La mexicana competía por este premio con 'Cosa Nuestra', de Rauw Alejandro; 'Bogotá (Deluxe)', de Andrés Cepeda; 'Tropicoqueta', de Karol G; y '¿Y ahora qué?', de Alejandro Sanz.

Por su parte, Carín León volvió a imponerse por segundo año consecutivo en la categoría a mejor álbum de música mexicana (incluida tejana) con 'Palabra De To's (Seca)'.

El mexicano venció en la 68º edición de estos premios a proyectos de la talla como 'MALA MÍA', de Fuerza Regida y Grupo Frontera; 'Y Lo Que Viene', de también Grupo Frontera; 'Sin Rodeos', de Paola Jara y 'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)', del tejano Bobby Pulido.

Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores de cinco Grammys latinos en la vigente edición, continuaron expandiendo su legado coronándose en el apartado a mejor álbum de rock latino o alternativo con 'PAPOTA', un disco que ironiza el negocio de la industria musical.

El primer Grammy que se embolsa este dúo se produce tras hacer frente a sus rivales nominados en esta categoría: 'Genes Rebeldes', de Aterciopelados; 'ASTROPICAL', de Bomba Estéreo, Rawayana; 'ALGORHYTHM', de Los Wizzards y 'Novela', de Fito Paez.

También la aclamada Gloria Estefan logró con 'Raíces' el Grammy a mejor álbum tropical latino.

Con ello, consagra el quinto Grammy de su trayectoria profesional, tras hacer frente a 'Fotografías', de Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta; 'Clásicos 1.0', de Grupo Niche; 'Bingo', de Alain Pérez y 'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2', de Gilberto Santa Rosa.

Finalmente, los músicos de origen cubano Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro se alzaron con el Grammy al mejor álbum de jazz latino por 'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole'.

La pregala de los Grammy se centró en un homenaje a los afectados por los devastadores incendios de Los Ángeles, que se cobraron la vida de 29 personas y dejaron más de 16.000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.