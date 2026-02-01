El Departamento de Justicia de EE.UU. da por concluida la revisión del caso Epstein

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo en una entrevista con la cadena ABC News que la revisión del caso de tráfico sexual contra Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, "ha terminado".

En otra entrevista con la cadena CNN, Blanche dijo que entiende que las "víctimas quieren ser compensadas" por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe".

El 'número dos' del Departamento de Justicia en el Gobierno de Donald Trump hizo estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran en un comunicado conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".

Denunciaron además que los nombres y datos de algunas de las víctimas no han sido debidamente censurados para proteger su intimidad, algo que el fiscal prometió corregir, aunque dijo que representa solo el 0,001 % de los casos.

La oposición demócrata también ha denunciado que la última partida de documentos del caso publicada el pasado viernes está incompleta y no acata la ley aprobada por el Congreso que exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre de 2025.

El Departamento de Justicia publicó el pasado viernes tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor. Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como Trump o el expresidente Bill Clinton, pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.

El año pasado, Trump se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.