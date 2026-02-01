Trump dice que habla con autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

“Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba”, declaró Donald Trump a la prensa en su residencia en Florida. “Ya veremos qué pasa”, añadió, pero “creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

“Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla”, dijo.

Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional”.

El gobierno cubano acusa a Trump de querer “asfixiar” a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.