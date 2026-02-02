El norte de Japón pide ayuda militar tras fuertes nevadas a pocos días de las elecciones

La situación, generada por un sistema de bajas presiones en la zona del Mar de Japón desde el pasado 21 de enero, llevó al gobernador de la prefectura, Soichiro Miyashita, a solicitar la intervención militar especialmente para ayudar a los ancianos que viven solos en la zona, donde el domingo se registraron 183 centímetros de nieve, casi el triple del promedio habitual, según datos de la cadena de televisión pública NHK.

"Es claramente una emergencia", aseguró este lunes Miyashita en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.

Es la primera vez desde 2005 que las autoridades de Aomori solicitan la intervención del Ejército japonés.

El primer equipo de la Fuerza Terrestre de Autodefensa partió este lunes a las 7:30 hora local (22:30 GMT del domingo) para retirar la nieve acumulada en los tejados de los edificios.

Hasta las 8:30 de hoy, el balance oficial en el país es de 17 fallecidos y otras cinco personas a la espera de que se confirme oficialmente su muerte, según el viceportavoz del Gobierno japonés, Masanao Ozaki, que también informó de la investigación de otras 12 muertes que podrían estar relacionadas con el temporal.

Según los últimos datos, además, hay un edificio con daños estructurales graves, seis con daños parciales y 80 invernaderos agrícolas destruidos.

Por su parte, Ozaki aseguró que un equipo especial trabaja las 24 horas del día para gestionar la crisis. Esta misma tarde está previsto que se reúna el comité de directores ministeriales, seguido de una reunión de gabinete el martes para evaluar nuevas medidas de apoyo.

Japón se enfrenta estos días a uno de los temporales de frío y nieve más fuertes registrados en los últimos años, a menos de una semana de las elecciones generales anticipadas en el país, que se celebrarán el próximo domingo 8 de febrero, con la preocupación de que la nieve pueda afectar a la votación.

Solo en Aomori, el temporal se ha convertido ya en uno de los peores registrados, superando marcas históricas de hace más de ocho décadas para el mes de enero.