Sánchez presentará en la cumbre de gobiernos de Dubái el nuevo fondo soberano español

Sánchez viaja este lunes a Emiratos Árabes Unidos para participar en la World Government Summit (GWS), un foro que se celebra desde 2013 y al que está previsto que asistan más de una treintena de jefes de Estado o de Gobierno.

La cumbre tiene por lema este año 'Configurando los gobiernos del futuro' y pretende, según sus organizadores, debatir cómo aprovechar la innovación y la tecnología para resolver retos a los que se enfrenta la humanidad.

Sánchez intervendrá ante el plenario, participará en un evento sobre automoción y mantendrá reuniones y contactos con empresarios españoles con intereses en el país, con representantes de fondos soberanos y con otros líderes asistentes.

'España crece' estará dotado con 10.500 millones de euros, pero con vocación de movilizar hasta 120.000 millones. Se trata, según explicó, de mantener con este fondo el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, que este año llegan a su fin.

El fondo estará gestionado por el estatal Instituto de Crédito Oficial e invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

La agenda de Sánchez en Dubái incluye una reunión con el primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y con otros miembros de su Gobierno, con la intención de seguir reforzando la relación bilateral.

Entre los dirigentes que intervendrán en la cumbre están también los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; y Paraguay, Santiago Peña, así como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann.