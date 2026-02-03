Agencia sanitaria francesa alerta sobre la banalización del vapeo entre los jóvenes

"El consumo entre los adolescentes está motivado en gran medida por una moda y por el atractivo de ciertos productos de vapeo con sabor afrutado", indicó la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES), entre las conclusiones de este informe.

Por eso la agencia enfatizó que es importante "la aplicación efectiva de las disposiciones existentes a la venta a los menores, la publicidad y la promoción de los productos de vapear".

Es algo especialmente difícil de controlar en redes sociales y páginas web, según advirtió Thibault Mansuy, uno de los expertos participantes, en una comparecencia en línea para explicar los detalles de este estudio, titulado "Evaluación de los riesgos sanitarios ligados a los productos de vapeo".

Para elaborar su informe sobre este hábito -que va en auge pero es relativamente reciente-, los expertos de la ANSES revisaron casi 3.000 estudios científicos elaborados hasta la fecha, en especial enfocados a los posibles efectos dañinos en la salud, y encuestaron a consumidores del cigarrillo electrónico galos sobre sus prácticas.

La agencia relevó que, incluso en el caso del vapeo sin nicotina, el cigarrillo electrónico presenta riesgos posibles de problemas cardiovasculares (como subida de la presión arterial), respiratorios y cancerígenos.

Esto es debido a la presencia de sustancias como varios tipos de aldehídos, reconocidos por sus "efectos tóxicos" y "cancerígenos".

"Los conocimientos sobre el vapeo no tienen la misma antigüedad que los relativos al tabaco, y la distinción entre los efectos específicos del vapeo y los del tabaco fumado es compleja de estudiar debido a los diferentes patrones de consumo", previno la agencia, en especial teniendo en cuenta que el 98 % de los vapeadores son actualmente o fueron con anterioridad fumadores.

Eso se nota especialmente a la hora de evaluar impactos que aparecen en el largo plazo, como el cáncer.

Respecto a los hábitos de los vapeadores franceses, el 74 % de los adultos y más de la mitad de los jóvenes (13-17 años) y de las mujeres embarazadas que emplean el cigarrillo electrónico admiten fumar de esta manera a diario.

"Las principales motivaciones para vapear -detallaron las fuentes- son dejar de fumar, el menor coste en comparación con los cigarrillos, el menor impacto en la salud y el placer sensorial".

Y en el caso de las mujeres embarazadas, la salud del bebé, al entender que es menos dañino que fumar tabaco, es el factor preponderante para sustituir el cigarro normal por el vapeador.

Sin embargo, la literatura científica apunta ya a que el vapeo podría causar perjuicios al feto como cardiopatías, alteraciones hemodinámicas y del ritmo cardíaco o alteraciones genéticas del pulmón y del tejido pulmonar.

El 65 % de los adultos que emplean el cigarrillo electrónico en Francia consumen también tabaco y el 79 % de los vapeadores adultos utilizan un líquido con nicotina.

Otra tendencia en alza que preocupa a los expertos es la del 'do it yourself' (hazlo tú mismo), que invita a los consumidores a hacer sus propios preparados.

Por todo esto, la recomendación de la ANSES a las autoridades francesas es la de reforzar la información a los consumidores sobre los riesgos del vapeo y también enfatizar la responsabilidad de los fabricantes sobre la seguridad de sus dispositivos.

Igualmente recomienda "el refuerzo de la regulación de los ingredientes, introduciendo restricciones de uso o prohibiendo aquellos que presenten un riesgo para la salud".

En Francia se estima que más de 6 de cada 100 adultos vapean a diario, lo que supone más de 3 millones de personas, según datos del Barómetro de Salud Pública de Francia de 2024.