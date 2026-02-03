Detienen en Polonia a un exfuncionario de la OTAN por fraude y soborno en contratos

El detenido es Ralf G., ciudadano con doble nacionalidad polaca y alemana, que fue arrestado en una fecha desconocida cerca de Kielce (centro) tras haber recibido la Fiscalía una solicitud de detención de EE. UU., según un comunicado de la CBŚP.

Como parte de la operación, los oficiales de la CBŚP efectuaron registros en edificios y locales utilizados por el detenido, que enfrenta hasta dos décadas de prisión en Estados Unidos.

La operación se llevó a cabo con la asistencia de oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa de EE. UU. (DCIS).

Durante los registros se incautaron, entre otros objetos, equipos electrónicos pertenecientes al hombre.

Ralf G. es sospechoso en un caso criminal que investiga Estados Unidos, relacionado con fraude y soborno activo y pasivo en la ejecución de contratos para la OTAN y el Gobierno estadounidense.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. del pasado 27 de enero, un gran jurado en el Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington) presentó cargos contra un hombre residente en Polonia, identificado como Ralf Grywnow, de 70 años, y como exfuncionario de adquisiciones de la OTAN.

También imputó al ciudadano turco Bahadir Hatipoglu, de 50 años, residente en Lituania.

Según los cargos, Hatipoglu es propietario de empresas que recibieron contratos de construcción con la OTAN y el Ejército de EE. UU., y sobornó a Grywnow de varias maneras, incluyendo con dinero en efectivo, con un encuentro romántico con una mujer en Dubái y con ayuda para construir y amueblar una casa en Polonia.

A cambio, Grywnow supuestamente ayudó a Hatipoglu a obtener contratos con el ejército de EE. UU. mediante la entrega de reseñas falsificadas, que valoraban favorablemente el trabajo de las empresas de Hatipoglu con la OTAN.

Además, Grywnow le dio tratamiento preferencial en la supervisión de contratos y le proporcionó información confidencial sobre licitaciones para contratos de construcción de la OTAN, según el Departamento de Justicia.

En el caso también fue arrestado Hatipoglu en Lituania, según la misma fuente, que indica que trabaja con las autoridades lituanas y polacas para extraditar a ambos a Estados Unidos, donde enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y varios cargos de fraude electrónico, por los que podrían ser condenados a hasta 20 años de prisión.