Lula deja entrever malestar con países de la región, entre ellos Paraguay

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El presidente brasileño participó la semana pasada de un acto en el Estado brasileño de Bahía durante el cual buscó alertar a sus seguidores sobre el auge de la ultraderecha en determinados países. Sugirió observar lo que ocurre en varias naciones vecinas -entre esas Paraguay- al tiempo que deslizó el lineamiento de esos países a los planes estadounidenses.

Según el periódico brasileño “Brasil de Fato”, Lula da Silva mencionó en medio de su discurso que la región sudamericana históricamente fue una zona de paz. “No tenemos armas nucleares, no tenemos bombas atómicas. Tenemos gente pobre que quiere trabajar, que quiere vivir, que quiere comer, almorzar y cenar, estudiar. No queremos guerra. Lo que tenemos que mostrarle al mundo es nuestro carácter y nuestra dignidad”, dijo para añadir luego que “puede que no tengamos armas, pero tenemos carácter y dignidad, y no bajaremos la cabeza ante nadie, sea quien sea”.

Antes, criticó la acción militar de EE.UU. en Venezuela que acabó con la captura del expresidente chavista Nicolás Maduro.

El presidente de la economía más grande de América Latina hizo referencia de esa manera de lo que sería su principal preocupación y explicaría el “enfriamiento” de las relaciones con mandatarios de algunos países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de Paraguay, Da Silva no asistió a la histórica firma del acuerdo de asociación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el pasado enero, en Asunción, pese a la invitación del mandatario paraguayo Santiago Peña y que Brasil fue el que lideró e impulsó la puesta en vigencia de este pacto sin precedentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al inicio de su mandato en 2023, el paraguayo Peña se mostraba cercano a Lula que lo invitó a participar de varios eventos de peso mundial, como la Cumbre del G20 de las potencias económicas, pero en el último año su gobierno -al igual que del argentino Javier Milei- se muestra abierto a seguir los planes estadounidenses

En Bahía, el presidente Lula da Silva también le preguntó al auditorio:

“¿Siguen lo que ocurre en Latinoamérica? ¿Qué pasó en Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecuador? ¿Están atentos a lo que ocurre en Costa Rica, Honduras y a lo que ocurre en el mundo con la elección del presidente Trump en Estados Unidos? Vivimos un momento muy crítico en la política global”, reiteró Lula.

En otro momento de su alocución en Bahía, el mandatario brasileño se hizo eco de los anuncios del gobierno de Trump acerca de la reconstrucción de Gaza, tras el cese al fuego alcanzado con Israel a instancias de la administración estadounidense.

En otra parte de su discurso volvió a conectar con Sudamérica y dijo “no queremos otra Guerra Fría. No queremos otra Gaza. ¿Han visto la foto de lo que planean hacer en Gaza? Un complejo turístico. Lo destruyeron todo, mataron a más de 70.000 personas, y ahora dicen: ‘Reconstruiremos Gaza y la convertiremos en hoteles de lujo’”. “¿Y dónde vivirán los que murieron y los pobres que sobrevivieron?”, se preguntó después Lula.

Advirtió que el presidente Trump pretende “crear una nueva ONU” bajo su control, y que “el multilateralismo está siendo reemplazado por el unilateralismo y prevalece el gobierno del más fuerte”, concluyó.