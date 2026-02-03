Petro entrega a Trump una lista con capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia

"La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", dijo Petro tras el encuentro en la Casa Blanca.

Petro defendió su política de sustitución de cultivos de coca y de persecución de los grandes capos, en lugar de la tradicional guerra contra el narcotráfico que, según él, perjudica a los campesinos.

El mandatario criticó las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre extensión de campos de coca y sobre producción de cocaína, que la Casa Blanca ha utilizado para acusar a Colombia de no cooperar contra el narcotráfico.

"Las cifras de la UNODC son malísimas desde hace más de una década", afirmó Petro, quien dijo que habló con Trump para que haya una "verificación científica independiente".

Petro no reveló si Estados Unidos le pidió unas métricas concretas sobre erradicación de cultivos.

Cuestionado sobre la descertificación de Colombia el pasado septiembre como país que coopera en la lucha contra las drogas, Petro dijo que el propio Trump no es partidario de las sanciones.

"Trump dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad", declaró.

Trump y Petro se reunieron durante dos horas en la Casa Blanca en el primer encuentro que se produce entre ambos, tras un año de fuertes desencuentros e insultos cruzados.

Tanto el estadounidense como el colombiano expresaron su satisfacción con el resultado del encuentro.

En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.