Sondeo da victoria holgada del candidato de izquierda en las presidenciales en Portugal

El análisis, difundido por la cadena pública RTP, la emisora de radio Antena 1 y el diario Público, muestra que Seguro tendría el 67 % de la intención de voto, frente al 33 % de Ventura. Con estos números el primero perdería tres puntos que irían a parar al segundo si se compara esta encuesta con la publicada el 23 de enero.

Aun así, esta diferencia entre ambos sondeos podría deberse al margen de error, habitual en todos los estudios de opinión, y que en el sondeo difundido hoy es del 2,4 %.

Respecto a la intención directa de voto, que no hace distribución de los indecisos, Seguro obtendría el 56 % y Ventura el 25 %, con un porcentaje de 6 % de personas que no saben o no dicen a quién apoyarán el domingo.

Para realizar este análisis, Cesop hizo 1.601 entrevistas válidas entre el 29 de enero y el 2 de febrero, con la campaña para la segunda vuelta ya en marcha y el paso del temporal Kristin que ha dejado cinco muertos en el país. El 82 % de los encuestados aseguró que irá a votar este 8 de febrero.

Seguro ganó la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 18 de enero, con 1.755.563 sufragios (31,11 %), seguido de Ventura que logró 1.327.021 (23,52 %).

Por detrás de ellos, quedaron el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, con el 16 % de los votos; el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, con el 12,32 %; y el exministro conservador Luís Marques Mendes, que estaba apoyado por los dos socios en el Gobierno de centroderecha, con el 11,3 %.

El sondeo de Cesop indica que quien apoyó a otros candidatos en la primera ronda respaldará más a Seguro que a Ventura.

El exsecretario general del Partido Socialista lograría dos tercios de los sufragios de quienes votaron por Cotrim de Figueiredo (60 %), Gouveia e Melo (63 %) o Marques Mendes (69 %), todos ellos aspirantes de centroderecha, mientras que el presidente del partido ultra Chega obtendría el 14 %, 16 % e 11 % de las intenciones de voto, respectivamente.