El beneficio neto del Santander UK aumentó el 17 % en 2025 por buen desempeño comercial

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, la entidad indicó que su beneficio antes de impuestos se situó en 1.510 millones de libras (1.751 millones de euros) en 2025, un alza del 14 % frente a 2024, mientras que sus ingresos operativos se vieron incrementados en un 2 % hasta 4.796 millones de libras (5.563 millones de euros).

Los gastos de explotación antes de cargos por deterioro de crédito y provisiones bajaron el 3 % hasta 2.494 millones de libras (2.893 millones de euros), agregó el banco.

En cuanto al nivel de solvencia, el ratio de capital CET1 se situó en el 15,7 % (frente al 14,8 % en diciembre de 2024) y se vio incrementado por la continua generación orgánica de capital y la decisión de no distribuir dividendos para 2025.

Los préstamos de los clientes llegaron a 200.600 millones de libras (232.696 millones de euros), en tanto que los depósitos se situaron en 190.200 millones de libras (220.632 millones de euros).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El consejero delegado del Santander UK, Mike Regnier, dijo que el año pasado "logramos un excelente progreso en nuestra ambición de convertirnos en el mejor banco para nuestros clientes, impulsados por el lanzamiento de nuevos productos innovadores".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Invertimos en la modernización de nuestra red de sucursales y en el apoyo a nuestras comunidades y negocios locales, con nuevos Work Cafés que ofrecen servicios bancarios junto con espacios de trabajo compartidos gratuitos.", puntualizó el directivo.

Los resultados anuales, añadió, "muestran un sólido desempeño comercial, con un aumento en el beneficio antes de impuestos hasta los 1.510 millones de libras, gracias a mayores ingresos y menores costos, así como a menores cargos por provisiones."

Dijo que el cambio más significativo en 2026 será la adquisición de la entidad TSB, "sobre la cual esperamos recibir la aprobación regulatoria en el primer semestre del año. Esta adquisición histórica creará el tercer banco más grande del Reino Unido por saldos de cuentas corrientes personales, lo que mejorará la rentabilidad de Santander UK y creará una mayor competencia y una mayor variedad de opciones para los clientes."

También resaltó que en el primer trimestre de este año dejará su puesto como consejero delgado tras cuatro años "emocionantes" en los que el Santander UK se ha convertido en un banco "más eficiente, centrado en el cliente y basado en la tecnología, ofreciendo mejores productos y retomando el crecimiento en préstamos y depósitos para generar mayor valor para los accionistas." EFE