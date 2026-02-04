El sector hortofrutícola de Canarias en Fruit Logistica afianza su presencia en mercados europeos

Durante los tres días de encuentro, el Berlin Expo Center congregará en una superficie de 128.000 metros cuadrados a más de 2.600 expositores de casi un centenar de países, que asisten a la cita en busca de nuevas oportunidades de mercado entre los más de 90.000 visitantes profesionales de 145 nacionalidades que se darán cita en la capital alemana.

Por este motivo, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y la empresa pública Proexca, colaboran con la corporación insular grancanaria para brindar apoyo a la delegación de las islas mediante un espacio expositivo de 105 metros cuadrados destinado a las organizaciones de productores y empresas participantes vinculadas a los cultivos tradicionales de exportación, entre ellos el tomate y el plátano, además de otros tropicales y subtroplicales como el mango, la papaya o la pitaya, con el propósito de alcanzar acuerdos que permitan mantener e incrementar las exportaciones del sector hortofrutícola canario hacia el exterior.

A la cita asisten el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, el director de Promoción Exterior de Proexca, Pedro Monzón y el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Gran Canaria, Alejandro Báez, así como representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadoras de Productores Hortofrutícola de Las Palmas (Fedex), Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), Sweet Papaya-SAT Tejinaste y Luctaya S.L., con una agenda de encuentros con grandes empresas distribuidoras europeas, así como con autoridades diplomáticas de la delegación española en el país.

Acerca de la participación de la delegación canaria en Fruit Logística, el viceconsejero señaló que “promocionar las frutas y hortalizas de los productores canarios en este tipo de encuentros profesionales de carácter internacional contribuye al mantenimiento de nuestro sector primario, por lo que desde el Gobierno de Canarias tenemos el compromiso de prestar apoyo a estos productores para consolidar su posicionamiento en los mercados y explorar oportunidades de crecimiento a través de nuevos clientes, especialmente en el marco del actual contexto europeo, con la amenaza que representan tanto el acuerdo con Mercosur como la propuesta de Marco Financiero Plurianual para el nuevo periodo de programación”.

Junto a personal técnico de Proexca, García se reunirá estos días con representantes del grupo internacional Keuthmann, que cuenta con una larga trayectoria en el sector de los productos frescos, además de instalaciones propias en los principales mercados alemanes como Berlín o Hamburgo y red de contactos directa en el mercado mayorista y minorista, además de minoristas independientes en el norte y el este del país, y de colaborar con más de 30 distribuidores en dicho mercado.

Asimismo, mantendrán encuentros con miembros del grupo empresarial Frutania, que destaca por su implantación en el mercado agroalimentario alemán y su interés por la distribución, tanto convencional como ecológica, de frutas tropicales, concretamente, de plátanos, pitayas, papayas, mangos y aguacates. Por esta razón, personal directivo de la compañía participó el pasado mes de junio en una misión comercial inversa, organizada por Proexca, que incluyó visitas a Gran Canaria, Tenerife y La Palma, en la que reforzaron sus vínculos comerciales con Canarias a través de la visita a nueve empresas y fincas agrícolas del archipiélago.

Desde su primera edición en 1993, esta feria profesional ha crecido hasta erigirse como un foro de referencia para el sector hortofrutícola mundial. Los sectores con más interés para visitantes y expositores en la edición de 2025 fueron las frutas y hortalizas frescas, servicios técnicos, envases y embalajes y maquinaria asociada a estos, además de tecnologías digitales y aplicaciones, entre otros ámbitos.

Además, el evento abarca numerosas actividades complementarias en las que se abordan temas esenciales para la industria de productos frescos, incluidos los efectos del cambio climático o las dificultades para encontrar mano de obra cualificada.

