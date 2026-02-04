HRW pide investigaciones "independientes" ante el alza de muertes por la Policía en Brasil

La ONG de derechos humanos apuntó en su informe anual a datos que muestran que las fuerzas de seguridad mataron a 5.920 personas entre enero y noviembre de 2025, frente a los 5.725 fallecidos reportados en el mismo periodo del año anterior.

Además, el informe recoge que los afrobrasileños tenían tres veces más probabilidades de ser víctimas que los brasileños de tez blanca, reflejo de las desigualdades raciales que arrastra el país suramericano.

En este contexto de violencia policial al alza, destaca la muerte de 122 personas, entre ellas cinco agentes, en una operación contra el crimen organizado lanzada en octubre en un conjunto de favelas de Río de Janeiro.

La acción policial, coordinada por el Gobierno regional de derecha, está considerada como la más letal de la historia de Brasil y fue duramente criticada por ONG de derechos humanos y por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con HRW, si bien algunas de las muertes a manos de los agentes se pueden explicar por legítima defensa, “muchas resultan de un uso ilegal de la fuerza”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Investigaciones inadecuadas de estos casos, realizadas por la propia Policía, resultan en impunidad para los abusos”, relata el informe.

Asimismo, la ONG señaló que en siete estados del país las investigaciones están subordinadas a las fuerzas de seguridad, lo que no ofrece a los peritos la “independencia necesaria”.

Con todo, enumeró algunos progresos recientes, como la decisión de la Corte Suprema de que la Fiscalía investigue de oficio todas las muertes en las que se sospeche de la participación de un agente.

El tema de la seguridad marcará los comicios legislativos y presidenciales del próximo mes de octubre, en los que el oficialismo de izquierda y la oposición de derecha se disputarán el liderazgo en esta agenda.

El Gobierno de Lula tiene como una de sus prioridades para este año la aprobación de una propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad que todavía tiene que ser votada en el Congreso y que busca mejorar la coordinación entre autoridades en el combate al crimen.