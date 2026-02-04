Militar de EEUU que mató a 3 personas en España aparece en TV tras liberación en Venezuela

El exmarine, conocido como el 'triple asesino de Usera' por sus homicidios en Madrid, habló con la filial local de Telemundo, que promovió la entrevista en Instagram con el texto "Exmarine torturado y sentenciado en Venezuela. Acusado de asesinato en España. Liberado por Estados Unidos. ¿Víctima o asesino?".

"Me decían (en Venezuela): 'tú no vas a sobrevivir esto, te vamos a matar, gringo'. Me pasaron los hombros hacia el frente, partiéndome los hombros", expresa el hombre, con ciudadanía estadounidense y venezolana, en el adelanto del programa, que se emitirá este jueves a las 18:00 horas (23:00 GMT).

Estas son las primeras declaraciones públicas del hombre tras ser parte de los diez estadounidenses que Caracas liberó a mediados de julio pasado como parte de una negociación con Estados Unidos, que incluyó el retorno al país suramericano de 252 migrantes detenidos en El Salvador desde marzo.

Su libertad en EE.UU. despertó críticas en España, a donde el exmarine viajó en junio de 2016 desde Alemania, donde vivía, para acudir al despacho de abogados de Víctor Joel Salas en Madrid para matarlo por celos, al creer que tenía una relación con su mujer, pero el jurista no estaba, según los registros judiciales del caso.

Hanid Ortiz mató a las tres personas que encontró, dos trabajadoras cubanas y un cliente ecuatoriano, prendió fuego y huyó, hasta que lo detuvieron en 2018 en Venezuela, su país de origen, donde lo condenaron en 2024 a 30 años de prisión, el máximo previsto en la legislación local. En su momento, España solicitó la extradición, pero fue negada por Venezuela que alegó querer juzgar a su connacional.

Claudia Consuegra, identificada como una de las víctimas, criticó en Instagram las declaraciones del venezolano, quien solo estuvo seis años en prisión, al apuntar que "asesinó a tres personas que ni siquiera conocía en busca de encontrar y matar al amante de su esposa".

"Una de esas tres personas era mi hermana Elisa Consuegra Gálvez, de 31 años, que solamente salió a trabajar al despacho de abogados como otro día cualquiera, sin saber que ese sería su último día, último día de su vida que decidió este ASESINO", comentó en el adelanto de la entrevista.

Familiares y amigos de las víctimas, identificadas como Elisa, Martiza y Pepe, crearon una petición en Change.org para exigir justicia.

"No vamos a aguantar más que esta persona ande suelta y dando entrevistas haciéndose la víctima por los posibles tratos que haya recibido en su paso por la cárcel en Venezuela. Creamos esta petición para pedir que esta persona vuelva a la cárcel, que los gobiernos implicados se pongan de acuerdo", establece la solicitud.