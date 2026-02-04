Putin y Xi Jinping discuten sobre vínculos con Estados Unidos

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, tras la conversación que mantuvieron los dos jefes de Estado por videoconferencia, declaró -según la agencia rusa TASS- que “Vladímir Putin y Xi Jinping volvieron a reiterar que la cooperación integral y la asociación estratégica entre los dos países están a un nivel sin precedentes, tienen un carácter igualitario y de beneficio mutuo y no están dirigidas contra nadie ni están sujetas a los cambios coyunturales”.

“Claro que intercambiaron opiniones acerca de los vínculos con Estados Unidos. Nuestros enfoques coinciden en este ámbito también. Esto se refleja, por ejemplo, en las valoraciones de la iniciativa del presidente de EE.UU. sobre la creación del Consejo de Paz”, comentó el asesor presidencial ruso.

Ushakov subrayó que “Rusia y China abogan por una cooperación igual y de beneficio mutuo en base a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU”.

Cercanía y negociación

Ambos países mantienen fuertes lazos económicos, diplomáticos y militares, que se han reforzado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Xi Jinping y Putin ya habían intercambiado el 31 de diciembre mensajes de felicitaciones por el Año Nuevo, después de reunirse en la capital china en septiembre. En mayo, Xi visitó Moscú.

Esta videoconferencia entre Xi y Putin tuvo lugar justo cuando Estados Unidos afirma estar un poco más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Delegados de Rusia y Ucrania inician hoy una nueva ronda de conversaciones Abu Dabi, con la presencia de enviados de Estados Unidos.

“Factor de estabilidad”

La alianza entre China y Rusia es un “factor de estabilidad” en el mundo actual, afirmó presidente Putin, durante el diálogo con Xi Jinping, reporetó AFP.

“En un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad”, dijo Putin, según un video divulgado por el gobierno ruso.

En la actualidad, China es un socio comercial esencial para Rusia, como primer comprador mundial de combustibles fósiles rusos.

Según la agencia rusa TASS, los líderes de Rusia y China planean celebrar reuniones bilaterales este año al margen de diferentes eventos internacionales, incluyendo las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y los BRICS.