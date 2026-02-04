UE ha iniciado misiones técnicas a Afganistán para poder retornar a migrantes irregulares

"Las devoluciones de nacionales de terceros países que están ilegalmente (en la UE) a países como Afganistán plantean retos que necesitan ser abordados para asegurar el buen funcionamiento del sistema migratorio", indicó el portavoz en la rueda de prensa diaria de la CE.

El Ejecutivo comunitario, añadió, "está trabajando para asegurar una buena coordinación" en ese sentido.

Según el mismo portavoz, "en respuesta a una petición de distintos Estados miembros y en estrecha coordinación con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con Frontex, los servicios de la Comisión están reforzando los esfuerzos conjuntos con los países miembros, incluido a través de misiones a nivel técnico".

De hecho, precisó, ya ha habido dos misiones de este tipo en las que ha participado el Ejecutivo comunitario, una primera en febrero de 2025 y otra en enero de este año.

En ellas se "exploró" cómo estructurar el trabajo sobre readmisiones y la posible organización de operaciones de retorno, señaló Lammert.

La última misión se centró en los "pasos procedimentales" y los "plazos para las readmisiones", incluida la identificación y la concesión de documentos de viaje.

El pasado 27 de enero Bélgica informó de que planea misiones a Turquía y a la República Democrática del Congo para negociar acuerdos para el retorno de los migrantes irregulares.

Según trascendió en ese momento, en el marco de esos esfuerzos, un representante de las autoridades afganas tiene previsto visitar Bélgica la próxima primavera para mantener conversaciones con responsables de la UE.

La segunda misión europea a Afganistán, informó la agencia Belga, tuvo lugar en la semana pasada del 19 al 25 de enero, cuando representantes europeos visitaron el país "como parte de una iniciativa europea más amplia".

Durante la visita, funcionarios mantuvieron conversaciones con las autoridades talibanes sobre las posibilidades de retorno de ciudadanos afganos.

Afganistán siguió siendo el principal país de origen de los solicitantes de asilo en Bélgica en 2025.

El número de solicitudes afganas aumentó un 11 % con respecto al año anterior, alcanzando las 3.947 de un total de 34.439 solicitudes. El 39 %, fueron solicitudes de seguimiento, que pueden presentarse cuando surgen nuevos elementos en el expediente del solicitante.