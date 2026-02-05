Banco BBVA ganó en México 5.264 millones de euros, un 3,4 % menos, por el tipo de cambio

En su nota, BBVA destaca que excluyendo el efecto del tipo de cambio, el beneficio en México creció un 5,7 % por la evolución del margen de intereses, que es la diferencia entre los ingresos financieros y los costes y que ascendió a 11.424 millones de euros.

La inversión crediticia -crédito a la clientela no dudoso en gestión- registró un crecimiento del 7,6 % gracias a la evolución de la cartera minorista, que creció a una tasa del 11,9 %.

Entre todos los segmentos, destacaron los créditos al consumo, que aumentaron un 13,8 %.

En la cartera mayorista el crecimiento se situó en el 2,9 % gracias al desempeño de la banca corporativa, de modo que la cartera de préstamos continuó mostrando una elevada diversificación, en la que el 46 % del total corresponde al crédito mayorista y el 54 % al minorista.

Los recursos de clientes se incrementaron un 13,4 % en 2025 y la tasa de mora se situó a cierre de diciembre de 2025 en el 2,7 %.

En América del Sur, que incluye Perú, Colombia y Argentina, el banco logró un beneficio de 726 millones de euros, un 14,3 % más a tipos de cambio corriente, favorecido por la mejora del resultado atribuido en Perú y Colombia y un ajuste menos negativo por hiperinflación en Argentina.

La actividad crediticia creció un 13,9 %, con un ascenso más dinámico de la cartera mayorista, que creció a una tasa del 14,5 %, por encima del crecimiento de la minorista, que fue del 13,1 %.

Los recursos de clientes en gestión crecieron un 12,9 % con respecto a los saldos a cierre de 2024, con un crecimiento del 11,9 % de los depósitos de la clientela.