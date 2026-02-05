El FMI insta en Argelia a fortalecer las alianzas económicas entre África y Europa

Durante la inauguración del seminario "Norte de África: Conectando Continentes y Aumentando Oportunidades", organizado por el FMI y el Banco de Argelia, Georgieva destacó la ubicación geográfica del país norteafricano como "puente natural" entre Europa y el resto del continente, así como su "enorme potencial" para el comercio y la integración.

Además, la directora gerente del FMI señaló durante el evento -en el que también participó el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb- que los "ricos recursos energéticos" del norte de África podrían "apoyar" la transición energética de Europa.

En este sentido, la directora gerente consideró "esencial" centrarse en el comercio regional, dadas las transformaciones de los mercados globales provocadas, según Georgieva, por "el aumento de las tensiones geopolíticas".

Ante ello, Georgieva recomendó impulsar el comercio intraafricano, ya que consideró que el comercio entre el norte de África y el África subsahariana sigue siendo "limitado", al tiempo que subrayó la importancia de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (ZLCAF) para la integración africana y para sus relaciones económicas con Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La alta directiva, quien se reunió además con el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, señaló el "éxito" del país magrebí en el desarrollo de proyectos de energía solar y gas en el sur, así como el fortalecimiento de sus redes de interconexión eléctrica con Europa.