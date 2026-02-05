La onda expansiva de los papeles de Epstein salpica en Europa a casas reales y exministros

Desde que el Departamento de Justicia estadounidense liberó el viernes pasado más de tres millones de páginas del caso, incluidos miles de vídeos e imágenes, han ido saliendo a la luz contactos, conversaciones y encuentros que, en algunos casos, revelan relaciones bastante estrechas y frecuentes con Epstein.

La princesa Mette-Marit de Noruega y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en 2013 en la casa de Epstein en Palm Beach (EE.UU.), una de las propiedades en las que el magnate abusó de niñas menores de edad.

Además, los nuevos archivos muestran que ambos mantuvieron el contacto hasta un año después y que Epstein invitó a Mette-Marit a su isla privada, aunque ella nunca llegó a ir.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", se disculpó en un escrito Mette-Marit, al lamentar su "escaso juicio" y mostrar "vergüenza" por lo ocurrido.

Más afectada por las nuevas revelaciones se está viendo la monarquía británica y el más claro ejemplo ha sido una foto viral del expríncipe Andrés arrodillado en el suelo con una mujer en actitud equívoca.

El hermano del rey Carlos III, despojado de todos los títulos nobiliarios el año pasado a raíz de sus vínculos con Epstein, está acusado de haber organizado en 2010 el viaje de una joven de 20 años para mantener relaciones sexuales con ella en su mansión de Royal Lodge, parte de la finca del castillo de Windsor y que el expríncipe abandonó esta semana.

En 2014, Virginia Giuffre, que se suicidó el año pasado, fue la primera mujer en acusar al hermano del monarca británico y dijo que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés, algo que éste siempre ha negado.

La exmujer de Andrés, Sarah Ferguson, también ha protagonizado titulares en los últimos días por su larga e íntima relación con el millonario estadounidense.

"Gracias por ser el hermano que siempre quise tener"; "Eres una leyenda"; "No tengo palabras para describir mi amor y gratitud por tu generosidad y amabilidad"; "Estoy a tu servicio: cásate conmigo": son retazos de mensajes presuntamente enviados por Ferguson a Epstein entre 2009 y 2010.

En el Reino Unido el exministro laborista Peter Mandelson renunció este martes a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores después de haber sido destituido como embajador en EE.UU., y se ha convertido en el político de más alto rango en caer víctima de la ola de escándalos provocada por la difusión de los archivos de Epstein.

Mandelson, a quien se considera ideólogo y arquitecto del llamado Nuevo Laborismo, tuvo una larga carrera en los gobiernos laboristas y fue comisario europeo de Comercio en los tiempos pre-Brexit.

El exministro llegó a pasarle a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico mientras era titular de Empresa y la Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la apertura de una investigación criminal sobre su conducta en el ejercicio de un cargo público.

En Eslovaquia, el escándalo se ha llevado por delante a Miroslav Lajcak, quien fue ministro de Exteriores en dos ocasiones y ahora ejercía como asesor de seguridad del primer ministro, Robert Fico.

Lajcak ha admitido los contactos con Epstein, pero niega haber tenido conocimiento o participación en los delitos, aunque los archivos revelan una intensa comunicación entre ambos, con comentarios machistas y sexistas.

Además, según el portal de investigación Aktuality.sk, hay un correo electrónico de febrero de 2019 en el que se menciona al "primer ministro de Eslovaquia", cargo que entonces ocupaba Peter Pellegrini, actual presidente del país, y que señala que Epstein iba a llevar a París a mujeres jóvenes en marzo de ese año.

Mientras, en Francia ha sido noticia que Jack Lang, antiguo ministro de Cultura y de Educación socialista, tuvo una larga relación con Epstein que incluyó negocios, pero el afectado descarta dimitir como presidente del Instituto del Mundo Árabe de París y asegura que "ni un céntimo" del dinero del magnate acabó en su "bolsillo" ni en el de su hija Caroline.

Los nombres de otras personalidades francesas han aparecido en los papeles de Epstein, como el del presidente Emmanuel Macron, pero no porque haya pruebas de ningún contacto entre ambos, sino simplemente porque otras personas hablan al financiero estadounidense del mandatario francés, de la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, o del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Uno de los contactos de Epstein que le hablaba en diferentes ocasiones de Macron era la banquera francesa Ariane de Rothschild, con la que mantuvo múltiples intercambios sobre política internacional europea o sobre estrategias económicas.

Con un perfil similar, la economista española Astrid Gil-Casares, exmujer del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, mantuvo una fluida comunicación entre 2017 y 2019 con Epstein, cuando él entró por segunda vez en la cárcel por trata de menores.

Gil-Casares, reconvertida en guionista y escritora, le confiesa "Me encantaría saber de ti" y lo hace el 5 de julio de 2019, el día antes de la detención de Epstein, y otros mensajes revelan una relación íntima entre ambos: "¿Vienes a Europa la próxima semana? ¿Por qué no paras en Madrid una noche? Por alguna extraña razón siento que te necesito".

Por otro lado, entre los últimos archivos liberados, figura un pago de Epstein a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares y con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes explícitamente a nombre del expresidente del Gobierno español en 2003 y 2004.

Además, Epstein tenía un contacto que se afincó durante varios años en Barcelona y que le conseguía chicas no solo en la ciudad catalana sino en París, Marruecos o Cuba. Se trata de Daniel Siad, un "facilitador" franco-argelino que enviaba fotos y vídeos de modelos y otras chicas al pederasta cuando viajaba.