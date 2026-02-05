Rusia expulsa a diplomático alemán como respuesta a medida similar de Berlín

"El 5 de febrero al Ministerio de Exteriores de Rusia fue citada la jefa de la misión diplomática de Alemania en Rusia. A la parte alemana se le expresó una protesta decidida por la decisión del Gobierno alemán de declarar 'persona non grata' a un empleado de la Embajada rusa en Alemania", señaló la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial.

Exteriores recordó que el diplomático ruso fue declarado indeseable el pasado 22 de enero.

"Valoramos las acciones de la parte alemana como una provocación de baja calaña, dirigida a desacreditar a la misión diplomática rusa en Alemania", denunció.

La diplomacia rusa entregó a la representante de la Embajada alemana la declaración como 'persona non grata' a un empleado de la legación alemana "en calidad de respuesta simétrica a dicha decisión del Gobierno alemán, que carga con la responsabilidad total por esta nueva escalada en las relaciones bilaterales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alemania expulsó en enero pasado del país a un alto cargo de la embajada de Rusia en Berlín, al que se acusó de haber ejercido de espía para Moscú bajo la cobertura de su estatus diplomático, algo que consideran "intolerable".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si bien el ministerio no precisó el cargo del empleado expulsado, el semanario 'Der Spiegel' afirmó que se trata del agregado militar adjunto de la embajada y era la persona de contacto de una ciudadana germano-ucraniana, identificada como Ilona W., detenida bajo sospecha de haber espiado para Rusia y de haber transmitido información militar.