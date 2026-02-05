Sean Baker y Michelle Yeoh estrenarán en la Berlinale el corto 'Sandiwara'

Redacción Internacional, 5 feb (EFE).- Tras ganar cinco Óscar con 'Anora' (2024), Sean Baker ha decidido volver a lo básico y ha rodado su siguiente trabajo con un teléfono móvil. Se trata de 'Sandiwara', un cortometraje protagonizado por Michelle Yeoh que se estrenará en la Berlinale, que se abre la semana próxima.