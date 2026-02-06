Bad Gyal publicará el 6 de marzo su segundo álbum de estudio, 'Más cara'

El álbum promete mezclar géneros y subgéneros caribeños como reguetón, pero también 'dancehall', 'merengue house', 'shatta' jamaicano" y el 'kompa' haitiano, además de influencias de 'r&b', según indica un comunicado.

De acuerdo con su oficina, ha sido concebido "como su playlist soñada" a partir de los sonidos que marcaron su adolescencia, "reconectándola con las influencias que finalmente la llevaron a convertirse" en Bad Gyal.

Es fruto del trabajo con "jóvenes productores talentosos", comandados por el dominicano Martín Rodríguez, más conocido como Cromo X, que ha estado detrás de algunos éxitos globales como 'Gan-ga' de Bryant Myers.

'Da Me', 'Última Noche' con Ozuna y 'Fuma', algunos de los temas que la artista catalana ha lanzado en los últimos meses, formarán parte de este 'Más cara', del que también se ha desvelado la portada que, como uno de los temas centrales, muestra a "una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde sus inicios en 2016, sobre todo con la mixtape 'Worldwide Angel' (2018), Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) se ha convertido progresivamente en una figura conocida a un lado y otro del Atlántico, más aún tras el éxito del álbum previo 'La joia' (2024), que fue finalista al Premio Ruido al mejor disco del año por la prensa musical española y le permitió saltar a los grandes espacios de conciertos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con tres nominaciones a la próxima edición de los Premios Lo Nuestro, incluida la de "artista femenina urbana del año", ya se prepara para su próxima gira, que comenzará el 20 de marzo con tres noches consecutivas en Barcelona, con varias fechas ya con todas las entradas agotadas, entre ellas las del 11 y 12 de abril en Madrid.