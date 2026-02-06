El Parlamento se reúne con juristas de universidades para evaluar la amnistía en Venezuela

En una nota de prensa, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela indicó que los juristas fueron recibidos por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras ser capturado en un ataque a suelo venezolano el pasado 3 de enero.

En el encuentro, el diputado invitó a los decanos a presentar sus propuestas sobre esta ley, pero también sobre las reformas del marco legal civil y penal.

El decano de la facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, celebró que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, "haya pedido perdón" en la víspera cuando se aprobó en una primera discusión la ley.

"Eso tiene que estar en esa ley, la ley tiene que pedirle perdón a nuestros presos políticos, tiene que haber la posibilidad de una reparación a esos presos políticos (...) no cometieron delito", dijo Apitz, según un vídeo que compartió en redes sociales.

El presidente del Parlamento prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos" los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

La propuesta de amnistía fue hecha hace una semana por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

La legislación fue propuesta en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

El Gobierno encargado, por su parte, ha afirmado que las liberaciones ascienden a 895, pero no ha publicado listados oficiales.