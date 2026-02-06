Las esculturas de alambre en bucle de Ruth Asawa, en el Guggenheim Bilbao desde marzo

La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, es una exposición organizada por el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) y el Museum of Modern Art, Nueva York (MoMA). La presentación en Bilbao fue realizada en colaboración con el Museo Guggenheim de la ciudad.

Se trata, según el museo, de una "ambiciosa exposición" dedicada a la emblemática artista Ruth Aiko Asawa (1926–2013) en el centenario de su nacimiento.

Asawa es considerada una de las artistas más prolífica y con más talento de entre las que surgieron en EE.UU. en la posguerra.

Aunque el reconocimiento de su obra creció en la última década, esta retrospectiva internacional es la primera gran exposición museística que examina en profundidad todos los aspectos de su exquisita, variada e innovadora práctica, según el Guggenheim Bilbao.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La muestra, que aborda una trayectoria de seis décadas a lo largo de diez secciones, está comisariada por Janet Bishop, de SFMOMA; y Cara Manes, de MoMA; con la colaboración de Geaninne Gutiérrez-Guimarães, del Museo Guggenheim Bilbao.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las obras de la exposición incluyen las conocidas esculturas de alambre en bucle, así como sus obras realizadas con alambre atado e inspiradas en la naturaleza. También se presentarán fundidos de arcilla y de bronce, papiroflexias, pinturas, dibujos, cuadernos de bocetos y grabados realizados entre 1947 y 2006.