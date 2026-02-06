Presidente del Parlamento venezolano pide oír a familias de presos políticos para amnistía

"Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas para la segunda discusión de la ley", expresó.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también jefe negociador del Gobierno reiteró su llamado a "pedir perdón y rectificar", pero también a "perdonar".

En ese sentido, explicó que la ley de amnistía, propuesta hace una semana por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no plantea solamente liberaciones, sino también "la reparación de las víctimas" de manifestaciones antigubernamentales, por lo que pidió que esto sea incluido en la normativa.

El titular del Parlamento participó en un encuentro nacional en Caracas de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde también propuso la creación de leyes "para cuidar la paz y la vida" en vista de que, agregó, "vienen tiempos interesantes".

El proyecto de ley de amnistía está planteado para los presos políticos de los últimos 27 años en los que ha gobernado el chavismo y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Según una exposición de motivos que fue compartida a EFE por un diputado en condición de anonimato, el "proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática" contempla 13 artículos y establece las disposiciones generales "destinadas a regular el objeto, finalidades y principios de aplicación e interpretación" de esta medida.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.