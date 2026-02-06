Turquía pide actualizar la unión aduanera con la UE ante la "incertidumbre geopolítica"

Así lo han expresado Fidan y la comisaria de Vecindad y Ampliación, Marta Kos, en un comunicado conjunto emitido tras una reunión en Ankara.

Fidan y Kos coincidieron en su voluntad "allanar el camino hacia la modernización de la unión aduanera y alcanzar todo su potencial, con el fin de apoyar la competitividad, y la seguridad económica y la resiliencia para ambas partes", señala ese texto.

"Ambas partes reafirmaron la importancia de la integración económica entre Turquía y la UE", señala el comunicado, en el que se añade que el ministro turco subrayó la urgencia de actualizar esa unión aduanera ante "las cambiantes dinámicas comerciales mundiales y las crecientes incertidumbres geopolíticas y económicas".

Esa unión, vigente desde 1995, permite la libre circulación con cero derechos de aduanas para productos industriales y productos agrícolas procesados.

Fidan citó también "la proliferación de acuerdos comerciales regionales y bilaterales y la vulnerabilidad de las cadenas de aprovisionamiento".

La Unión Europea acaba de concluir un acuerdo comercial con Mercosur, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE le dé su visto bueno, y ha cerrado otro con la India, en un contexto de incertidumbre por la política de aranceles lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a veces como instrumento de presión política.

Kos y Fidan celebraron que la Comisión Europea haya decidido facilitar la emisión de visados de entrada múltiple para los ciudadanos turcos y subrayaron la importancia del diálogo para seguir liberalizando el régimen de visados.

Kos subrayó, por su parte, que el diálogo sobre el respeto a las leyes y las normas democráticas es una parte integral de las relaciones entre Ankara y Bruselas y la UE, y reafirmó la condición de Turquía, desde 1999, como país candidato a entrar en el bloque comunitario.

También destacó la importancia de "prevenir que ningún Estado esquive las sanciones de la UE", en aparente referencia a las medidas adoptadas contra Rusia por la invasión de Ucrania, que Ankara ha rechazado aplicar.