Arrestan en Puerto Rico a hombre acusado de agresión sexual

El arrestado fue identificado como José L. Gómez Olea, a quien la Policía describió en su informe como "residente de la Ciudad de México", sin especificar su nacionalidad.

Gómez Olea fue apresado por agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico.

La orden de arresto contra el sospechoso había sido expedida por la jueza Enid Rivera García, del Tribunal de Ponce (sur), el 24 de julio de 2019, con una fianza de 200.000 dólares.

Tras su detención, Gómez Oleda fue llevado ante la jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal San Juan, quien ordenó su encarcelamiento en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, municipio aledaño a San Juan.

