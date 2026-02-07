Inundaciones, desalojos y 168 carreteras cortadas en España a causa del fuerte temporal

Varias borrascas encadenadas llegadas desde el océano Atlántico han desbordado ríos, llenado embalses a rebosar y saturado acuíferos y terrenos, incapaces de absorber más agua, particularmente en el cuadrante suroccidental del país.

Especial impacto ha tenido el temporal en el pueblo gaditano de Grazalema (Cádiz), completamente evacuado, donde las calles se han convertido en ríos y el agua mana sin parar de las viviendas.

El puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado las salidas previstas hoy hacia el puerto de Tánger Med (Marruecos), cerrado por el fuerte temporal marítimo en el Estrecho de Gibraltar.

Apenas ha pasado la borrasca "Leonardo", y una nueva, "Marta", entra en la península ibérica. Este sábado, 11 de las 17 regiones españolas y la ciudad norteafricana de Ceuta permanecen en alerta por lluvias abundantes, viento de hasta cien kilómetro por hora, nevadas y temporal marítimo.

Habrá especial incidencia en Andalucía, donde el viernes se halló el cadáver de una mujer desaparecida, con nivel naranja (peligro importante) en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, y en la región limítrofe de Extremadura.

Y las nevadas más copiosas se esperan en el centro y la mitad norte del territorio peninsular español.