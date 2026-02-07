Irán se dice listo para un acuerdo nuclear “tranquilizador” con EEUU

Abás Araqchi se pronunció tras unas conversaciones la víspera en Mascate, la capital de Omán, con un equipo de representantes estadounidenses, el emisario del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del líder republicano, Jared Kushner.

El objetivo era evitar una confrontación militar inminente, en un momento en que Washington mantiene una decena de buques de guerra y un portaviones en Oriente Medio a modo de aviso.

Y explorar un acuerdo sobre el programa atómico iraní, que según las potencias occidentales e Israel tiene como objetivo la bomba nuclear, cosa que Teherán niega.

Conversaciones indirectas

Araqchi dijo que, “aunque las conversaciones fueron indirectas, hubo la ocasión de estrechar la mano a la delegación estadounidense”, según unos fragmentos de una entrevista con el canal Al Jazeera.

Entrando en detalle, Araqchi agregó en la entrevista con el canal catarí que están “listos para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento” de uranio, que es “nuestro derecho inalienable y debe continuar”, apuntó.

El diplomático iraní dijo igualmente que debería haber “pronto” una segunda ronda de conversaciones, en una fecha por determinar.

Declaraciones de Trump

“Mantuvimos muy buenas conversaciones sobre Irán, parece que Irán quiere llegar a un acuerdo con muchas ganas”, dijo el propio Donald Trump.

“Nos volveremos a reunir a principios de la próxima semana”, agregó.

Simultáneamente, y para mantener la presión, Trump firmó una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles a “los productos importados a Estados Unidos que sean originarios de cualquier país que, directa o indirectamente, compre, importe o adquiera de cualquier otra forma bienes o servicios de Irán”.

A nivel militar, el presidente estadounidense amenazó en enero con atacar Irán, en respuesta a la sangrienta represión de las protestas antirrégimen, que dejó miles de muertos según numerosas oenegés.

Presión desde Medio Oriente

Pero se echó atrás a raíz de las presiones de Omán, Arabia Saudita y Catar, importantes aliados de Estados Unidos y temerosos de represalias iraníes.

A propósito de ese extremo, Araqchi avisó de que Irán atacará “sus bases en la región” si Estados Unidos diera el paso de golpear territorio iraní.

El canciller iraní apostilló igualmente en la entrevista con Al Jazeera que el programa de misiles balísticos de su país “nunca será negociable”.

Aparte del tratado nuclear, Estados Unidos quería abordar en la reunión de Mascate la cuestión de los misiles balísticos iraníes, capaces de alcanzar a sus socios del Golfo y a Israel, y el apoyo de Teherán a grupos armados en la región.