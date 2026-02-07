Japón cierra su campaña electoral más corta con Takaichi como clara favorita

En uno de sus últimos actos electorales antes del cierre oficial de la campaña, Takaichi insistió en la importancia de la "esperanza" como motor de las personas, más allá de las reformas económicas que propone su Gobierno.

"Japón puede crecer económicamente aún más, pero lo que hace crecer la economía son las personas, y es la esperanza lo que mueve a las personas. Sin esperanza, nadie puede avanzar", aseguró la conservadora en un acto en el parque Rekisen de Tokio que congregó a cientos de personas.

Según las últimas encuestas de los medios de comunicación japoneses, el Partido Liberal Democrático (PLD) de la mandataria podría hacerse con más de 300 escaños de los 465 que componen la Cámara Baja (la más importante de las dos que conforman el Parlamento japonés), logrando una mayoría absoluta en solitario.

De confirmarse, el resultado le daría a Takaichi amplio margen para poner en marcha, junto a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), sus ambiciosos planes para espolear la estancada economía japonesa y hacer frente a los efectos de la inflación en los hogares a través de un aumento del gasto fiscal.

Si logra en total al menos 310 escaños, una mayoría de dos tercios, la coalición podría incluso aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde actualmente están en minoría.

La conservadora ha gozado de altos índices de popularidad desde que asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado, tras hacerse con el liderazgo del PLD en unas primarias, y muchos han visto en su adelanto electoral un intento por aprovechar la situación para recuperar parte del tradicional dominio parlamentario de su partido, mermado durante el mandato de Ishiba.

De confirmarse las previsiones de los medios, el más perjudicado sería el principal partido de la oposición, el centrista Partido Democrático Constitucional (PDC), que podría ver considerablemente reducida su representación a pesar de su alianza con el budista Komeito, tradicional socio del PLD pero que rompió su coalición de 26 años tras la elección de Takaichi como líder.

Los colegios electorales abrirán a las 07.00 del domingo (23.00 GMT del sábado), y se espera que los primeros resultados se vayan conociendo a lo largo de la tarde gracias a los sondeos a pie de urna de los medios de comunicación.