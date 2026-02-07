Japón comienza a votar en unas elecciones generales anticipadas marcadas por la nieve

En Tokio, donde apenas ha nevado desde que comenzó el invierno, ya el sábado por la mañana empezaron a caer los primeros copos y las temperaturas no subirán del grado celsius este domingo, jornada en la que la metrópolis amaneció cubierta por un manto de nieve.

En otros lugares donde las nevadas se pronosticaban mucho más intensas, como ha sucedido, las autoridades decidieron retrasar la hora de apertura de los colegios o adelantar la del cierre, en función de las previsiones meteorológicas, según recoge la cadena de televisión pública NHK.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, emitió su voto de forma anticipada el jueves y pidió a los votantes que residen en zonas donde se esperan fuertes nevadas hacer lo mismo.

Hasta el viernes, más de 20,79 millones de personas, en torno al 20 % de lo votantes, había emitido su sufragio por adelantado, informó la cadena.

Al menos 35 personas han muerto en Japón desde finales de enero por causas relacionadas con la nieve, como retirando la acumulación de los tejados, especialmente en el norte del archipiélago, donde el invierno suele traer nevadas abundantes, según datos oficiales.

Es la primera vez desde 1990 que Japón, considerado el país más nevado del mundo, celebra unas elecciones generales en febrero, unos comicios que han sido, además, los más cortos desde la posguerra, habiendo transcurrido apenas 16 días desde la disolución de la Cámara Baja hasta la jornada electoral, con 12 días de campaña.

Se espera que Takaichi salga reforzada tras los comicios, convocados por ella misma hace casi tres semanas para, en sus propias palabras, lograr un "mandato popular" para su nuevo Gobierno de coalición.

La conservadora ha gozado de altos índices de popularidad desde que asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado, tras hacerse con el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en unas primarias, y muchos han visto en su adelanto electoral un intento por aprovechar la situación para recuperar parte del tradicional dominio parlamentario de su partido, mermado tras verse salpicado por varios escándalos que repercutieron en las urnas especialmente a su predecesor, Shigeru Ishiba.

Según las últimas encuestas de los medios de comunicación japoneses, encargados de elaborar este tipo de estadísticas en el país, el PLD de Takaichi podría obtener más de 300 escaños de los 465 que componen la Cámara Baja y lograr la mayoría absoluta.

De confirmarse, el resultado le daría un amplio margen para poner en marcha, junto a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), sus ambiciosos planes para espolear la estancada economía japonesa y hacer frente a los efectos de la persistente inflación en los hogares a través de un aumento del gasto fiscal.

Si logra en total al menos 310 escaños, una mayoría de dos tercios, la coalición podría incluso aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde actualmente están en minoría.

El más perjudicado, de confirmarse las previsiones, sería el principal partido de la oposición, el centrista Partido Democrático Constitucional (PDC), que podría ver considerablemente reducida su representación a pesar de su alianza con el budista Komeito, tradicional socio del PLD pero que rompió su coalición de 26 años tras la elección de Takaichi como líder.

Se espera que los primeros resultados se vayan conociendo a partir de las 20.00 hora local (11.00 GMT) a través de los sondeos a pie de urna de los medios de comunicación tras el cierre de los colegios electorales y que los resultados finales estén disponibles a primera hora del lunes, como ha ocurrido en citas electorales previas.