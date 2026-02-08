Candidato luso de izquierda apela al voto pese al mal tiempo: "Voten, voten, voten"

Rodeado por un gran grupo de periodistas, el presidenciable acudió pasadas las 10.15 hora local (misma hora GMT) a la Agrupación de Escuelas Rafael Bordalo Pinheiro acompañado por su mujer, Margarida Maldonado Freitas, para votar en la que es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales lusas, siendo él el candidato que más opciones tiene de ganar, según los últimos sondeos.

"No dejen que escojan por ustedes, que sean los portugueses, salgan de casa y vengan a hablar. Voten, voten, voten, voten, voten. Ese es el mejor homenaje que se puede hacer a la democracia y a nuestra República", recalcó.

El candidato reconoció que hay "una parte sustancial" del país que está pasando "momentos de dificultad" a raíz de los últimos temporales y cuando todavía se sienten los efectos de la borrasca Marta, que ha dejado un muerto en Portugal, pero deseó que la mejora de las condiciones meteorológicas registrada durante la mañana de este domingo en la región "permita que las personas vayan a votar".

"Este es el momento en el que el pueblo es soberano, en el que cada voto cuenta y decide el futuro de nuestro país. Estamos eligiendo al presidente de la República para los próximos cinco años. Es una decisión muy importante y mi apelo a cada portuguesa y a cada portugués es que vaya a votar", insistió.

Cuestionado sobre si cree que los destrozos causados por los temporales van a aumentar el abstencionismo, Seguro se limitó a responder que es necesario esperar al cierre de urnas, previsto para las 19.00 horas en Portugal continental y Madeira, y para una hora más tarde en Azores al encontrarse en un huso horario diferente.

No podrán ejercer su derecho este domingo 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los temporales, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.

En ese sentido, Seguro les transmitió su solidaridad y recordó que ha podido visitar algunas de las localidades afectadas en los últimos días.

Explicó que, hasta que se sepan los resultados, va a pasar el día "normalmente", una jornada que incluirá una comida con su familia y "prepararse" para la noche electoral, que pasará en el Centro Cultural de Caldas da Rainha.

Más de once millones de portugueses están llamados a acudir a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

Los candidatos que concurren son Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, que este domingo vota en Lisboa.