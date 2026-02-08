Muere un palestino por un ataque de artillería israelí en el norte de Gaza

Otra persona resultó gravemente herida en el ataque, señaló la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, que no dio más detalles al respecto.

Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado respecto al ataque.

Beit Lahia se encuentra en el extremo norte de Gaza y se ha visto atravesada por la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que las fuerzas armadas israelíes se retiraron al inicio del alto el fuego el pasado octubre.

Wafa y distintos medios palestinos advirtieron además de que Israel lleva a cabo detonaciones en el este de Rafah y Jan Yunis (sur) o el barrio de Zeitún en la ciudad de Gaza (norte). Según la población local, estos ataques son demoliciones de manos del Ejército de los edificios que quedan en pie al este de la línea amarilla.

Desde dicha demarcación hasta la divisoria entre Israel y la Franja se extiende un perímetro que continúa bajo dominio militar de Israel y que abarca más del 50 % del territorio gazatí.

Las tropas israelíes abren fuego a diario o bombardean a los gazatíes que cruzan o se aproximan a esta línea, alegando que el objetivo del ataque se trata de una amenaza para las tropas, si bien no suele probar la filiación de la persona a ningún grupo armado y en numerosas ocasiones se ha demostrado que era un civil.

Al menos 576 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre del pasado año, la mayoría en torno a la línea amarilla. Además, más de 1.500 han resultado heridos desde entonces, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Desde octubre de 2023, cuando Israel lanzó la ofensiva contra el enclave en respuesta al ataque contra su territorio el día 7, más de 72.000 personas han muerto en el enclave.